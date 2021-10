Eros Ramazzotti e le voci di un flirt con Wanda Nara: 'La conosco perché…’

Dopo il caso di gossip più chiacchierato dell’ultima settimana, quello della rottura e seguente riconciliazione (in realtà da “confermare”) tra Wanda Nara e Mauro Icardi, qualcuno ha ipotizzato un presunto flirt tra la bionda argentina e, udite udite, Eros Ramazzotti. Ora è stato lo stesso cantante italiano a voler intervenire sulla questione, smentendo nel modo più assoluto tale circostanza, ma raccontando di conoscere la 34enne da molti anni e anche di averla contattata negli ultimi giorni proprio per esprimerle solidarietà.

“Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro”, ha fatto sapere a ‘Oggi’ il divo della musica italiana.

“Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in Rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”, ha poi aggiunto il 57enne.

Scritto da: la Redazione il 25/10/2021.