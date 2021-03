L'espressione provocante di Belen in tv diventa virale: guarda

Belen in tv, nell’ultima puntata di “C’è posta per te”, chiamata in supporto di Luciana Littizzetto da Maria De Filippi, per regalare i suoi consigli su come trovare un fidanzato più giovane, colpisce nel segno. L’espressione provocante della showgirl diventa virale. Si morde il labbro ammiccante e chi guarda sogna. Sui social non si parla d’altro e le faccette dell’argentina fanno tendenza.

Belen Rodriguez non si risparmia, con una buona dose di autorironia la ‘mom to be’ fa centro anche con l’occhiolino ripetuto più e più volte. Per non parlare del suo look in puntata. Capello sciolto con le onde, trucco occhi intenso in toni dark e un abito accollato color rosa cipria, indossato senza reggiseno e quasi trasparente.

VIDEO

Non sfuggono i capezzoli turgidi e in vista. La comica non può non sottolinearli. “Ti faccio i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Lei non ha un seno, ha i capezzoli sparati”, commenta subito la Littizzetto.

Belen ride divertita e ribatte sciolta: “Sai, c’ho riflettuto e ho provato con i copri-capezzoli, ma non c’era verso e quindi li ho lasciati così, liberi, in vista. Ma se li vuoi, puoi prendere i capezzoli finti, quelli di gomma”. Poi nelle sue IG Stories tagga anche il brand da cui ha acquistato i curiosi capezzoli per la gioia delle fan che, ammirate, vogliono provarli.

La Rodriguez è al cardiopalma. Incinta di 6 mesi, non potrebbe essere più sexy. Anche durante il ballo in cui si muove sinuosa, con movimenti di petto e bacino da perdere la testa, mostra le sue grazie. Stavolta però non indispone il pubblico, anzi i suoi meme fanno il pieno: regina del popolo del web.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/3/2021.