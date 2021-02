Espulsione D’Eusanio, parla Signorini e avverte gli altri concorrenti

Dopo l’espulsione lampo di Alda D’Eusanio, eliminata dal ‘Grande Fratello Vip’ per aver fatto pesanti illazioni sulla situazione familiare di una nota cantante, il conduttore del reality d Canale5 in apertura di puntata lo scorso lunedì sera ha affrontato brevemente l’argomento e ha avvertito gli altri concorrenti del programma, spiegando che non possono dire tutto quello che gli passa per la mente. “Come ormai saprete tutti Alda D’Eusanio è stata squalificata e sabato sera è uscita dalla casa immediatamente. Devo dire che nonostante i ripetuti richiami del Grande Fratello fatti in questa settimana, lei si è lasciata sfuggire tutta una serie di affermazioni molto gravi”, ha detto Signorini.

“Ha detto cose sgradevoli anche altamente offensive riguardanti persone che non hanno niente a che fare tra l’altro con questo programma. Cose dette da cui noi tutti, lo dico chiaramente, ci dissociamo, perché ci mancherebbe altro. E proprio visto che niente questo ha a che fare con lo spirito del GF Vip, era giusto che Alda D’Eusanio, a cui siamo affezionati, lasciasse definitivamente questo gioco”, ha aggiunto il 56enne.

Infine l’avvertimento nei confronti di chi ancora si trova a vivere 24 ore su 24 sotto le telecamere del reality. “Adesso però mi rivolgo anche a voi. Vi ricordo che in casa voi siete sempre liberi di esprimere le vostre opinioni. Perché grazie al cielo viviamo in una democrazia, ma mai ledendo la reputazione delle altre persone, mi raccomando. Vi voglio sempre rispettosi della civiltà e della buona educazione. Vi ricordo che ovviamente il televoto tra Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet è annullato”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 9/2/2021.