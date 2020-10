Eva Grimaldi attacca Adua Del Vesco: 'Incorente, le ho tolto like e commento’

Eva Grimaldi ha cambiato idea su Adua Del Vesco. L’attrice fino a qualche tempo fa aveva stima nei confronti della giovane collega, ora però sembra aver completamente modificato la sua opinione dopo aver visto come si sta comportando (e cosa sta dicendo) all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Adua, 25 anni, ha infatti pubblicamente raccontato una serie di bugie e fatto anche outing a Massimiliano Morra (sebbene per ora lui abbia negato di essere gay). Questi fatti hanno portato la Grimaldi, 59 anni, a rivedere le sue valutazioni sulla giovane siciliana.

Intervistata da ‘Chi’, Eva, che è sposata con l’attivista per i diritti LGBT Imma Battaglia, ha spiegato: “Di Gabriel Garko ho già detto tutto: sarò sempre, per sempre con lui. Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un ‘ti voglio bene’ come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento”.

Durante l’intervista la bionda di origini venete aveva ammesso anche quello che ormai è diventato di dominio pubblico: ovvero che la storia vissuta con Gabriel Garko (a cui è stata legata ufficialmente tra il 1997 e il 2001) in realtà era stata costruita a tavolino. “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa”, aveva fatto sapere. “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, aveva però poi aggiunto.

Scritto da: il 8/10/2020.