Eva Grimaldi ha deciso di raccontarsi in un'intervista pubblicata dal settimanale F. L'attrice 58enne, fresca di nozze con Imma Battaglia e attualmente impegnata su Raiuno tv con "Tale e Quale Show", ha ricordato la sua infanzia, non sempre facile. Eva non è vissuta nella bambagia e spesso a casa arrivavano i pacchi della Caritas. Inoltre, era dilsessica e balbuziente.

"Ho avuto un'infanzia bella, a Verona - ha dichiarato Eva Grimaldi - anche se a scuola ho frequentato classi speciali. Ero dislessica e balbuziente. Lo sono diventata con uno spavento a sei anni quando, rientrando in casa, un aereo è passato a bassa quota sopra la mia testa. Mia mamma mi portò da una logopedista e mi mise in una scuola privata. Per pagare la retta faceva le pulizie alle suore gratis".



"Sono cresciuta con i pacchi della Caritas - ha aggiunto l'attrice - Non è stato facile ma mi rifugiavo nel mio mondo, giocavo con le bambole senza braccia e occhi che mi arrivavano con i pacchi Caritas, ma per me erano bellissime. Mi mettevo davanti allo specchio con una spazzola e mi trasformavo, imitando le cantanti famose".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 20/9/2019.