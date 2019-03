Eva Grimaldi, Imma Battaglia, prima delle nozze settimana bianca sulle Dolomiti da amici con l’ex di Eva, Gabriel Garko. Con loro c’è anche Gabriele Rossi

Settimana bianca sulle Dolomiti per Gabriel Garko, Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Si scia, tanto, si mangia altrettanto e ci si diverte insieme

Eva Grimaldi e Imma Battaglia prima delle nozze, il prossimo maggio, si godono la settimana bianca sulle Dolomiti insieme a Gabriel Garko, ex di Eva, con cui il rapporto è stupendo. L’attore 46enne è in grande sintonia non solo con la sensuale 57enne, ma pure con la sua compagna 59enne. E sicuramente sarà nella lunga lista degli invitati il giorno del loro attesissimo matrimonio, che stanno organizzando con il famosissimo wedding planner Enzo Miccio. E’ una settimana bianca piena di sole quella che stanno trascorrendo sulle Dolomiti Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Le due sono partite con Gabriel Garko accompagnato dall’amico Gabriele Rossi, 31 anni, attore e ex gieffino vip. I quattro pare si divertano un mondo: si scia moltissimo, si mangia altrettanto e si ride moltissimo, anche se la sera si arriva distrutti, dato il tanto sport. Gabriel Garko racconta la sua settimana bianca sulle Dolomiti in compagnia della sua ex Eva Grimaldi, a cui è stato legato dal 1997 al 2001, dell’attuale compagna della showgirl e attrice, Imma Battaglia, e di Gabriele. Nelle foto pubblicate sul suo profilo l’attore è felice insieme a loro. Postando uno scatto con Imma, Gabriel fa sapere: “Distrutti dopo una giornata di sci... ma molto felici…”. Poi aggiunge hashtag molto significativi in cui scrive: “essere sempre se stessi” e “amici sulla neve”. E’ stato per primo Gabriele Rossi a svelare su Instagram la settimana bianca sulle Dolomiti di Gabriel Garko, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Poi sui profili tutti hanno condiviso uno scatto o una delle Stories in cui hanno descritto con immagini significative la bella vacanza in montagna di gruppo.

