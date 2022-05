Eva Henger fa 750 km in aereoambulanza per arrivare a Roma e subire diversi interventi chirurgici

Eva Henger è stata trasferita in ospedale a Roma. Ha percorso 750 chilometri in aeroambulanza per essere ricoverata nella clinica Villa Parioli. Si trovava nell’ospedale di Gyor, in Ungheria, dopo lo spaventoso incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso 29 aprile insieme al marito Massimiliano Caroletti. L’attrice 49enne dovrà subire diversi interventi chirurgici, lo fa sapere il produttore 52enne, anche lui arrivato in Italia, ma in eliambulanza, a Novella 2000 e con un messaggio sui social.

“Prima tratta Gyor-Bologna fatta. Grazie allo splendido team Roma Critical Care”, scrive Caroletti mostrandosi in foto con il team di sanitari che l’hanno accompagnato nel viaggio in eliambulanza. E aggiunge: “Ora ripartito alla volta di Roma: viaggio infinito. Eva è già in struttura, ha volato con aereoambulanza”.

A settimanale diretto da Roberto Alessi Caroletti poi rivela: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”.

In seguito allo scontro frontale nel quale sono morte sul colpo le due persone che guidavano l’altra autovettura, Eva Henger, che era alla guida, ha riportato fratture multiple dal tallone al braccio, dalla clavicola allo sterno e al bacino. Ha lividi e tagli a causa delle cinture di sicurezza che le hanno però salvato la vita. Massimiliano Caroletti, che inizialmente aveva perso i sensi, pareva più grave, ma si è ripreso, anche se rimane ricoverato in osservazione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/5/2022.