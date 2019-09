Eva Henger da Barbara D’Urso a Domenica Live fa un appello alla figlia. Dopo le accuse choc a Lucas Peracchi, il fidanzato di Mercedesz, prima via social e poi messe nero su bianco con l’intervista rilasciata a Nuovo, la 46enne decide di parlare del rapporto secondo lei malato di cui è vittima la 28enne in tv.

Eva Henger è provata dalla difficile situazione che vive, Mercedesz Henger si è allontanata dalla mamma a causa del fidanzato. Alla conduttrice che domanda costa stia accadendo, svela: “E’ successo che all’inizio del loro rapporto sono stata chiamata da Mercedesz un giorno dove, piangendo, mi ha detto che Lucas ha alzato le mani, ha rotto il cellulare e io ero molto arrabbiata, continuavo a parlare con mia figlia però lei già il giorno dopo lo giustificava un pochino e il terzo giorno mi ha detto che si sentiva di dargli un’altra possibilità. Io ho aperto una porta davanti a questa possibilità, è venuto a casa mia in Ungheria, si è seduto nel salotto, si è messo a piangere tantissimo e lo abbiamo perdonato, Barbara, forse abbiamo sbagliato ma lo abbiamo perdonato. La storia è andata avanti e, dal mio punto di vista, benissimo tanto che lui mi scriveva sempre e anche più di Mercedesz. Lei infatti mi diceva sempre: 'Mamma, tu non lo conosci, lui ha diverse personalità', tanto che io difesi Lucas davanti a Mercedesz, una volta, dicendo: 'Memi ma a te non ti va bene nessuno!' perché io dicevo: 'E’ così carino, è diventato un angelo', invece poi, quest’estate, succede una cosa bruttissima, lei corre da me piangendo e mi racconta che le botte non erano finite e che lei non voleva dirmelo perché sapeva la mia reazione e che non lo avrei perdonato”.

“Mercedesz a quel punto non era più innamorata - continua Eva Henger - Lei si schifava quasi di questa persona e mi ha detto: 'Gliel’ho date anche io'… Ancora peggio! Le ho detto che non è un rapporto normale: una persona che ti alza le mani, tu rispondi e poi dici che quella persona è matta e lui si dice da solo, su Instagram, che non sta bene di testa… Ti metti in un pericolo ancora più grave. Le ho detto che sarebbe stata con noi in Ungheria e basta e invece dopo tre giorni, mi sono allontanata un attimo in Egitto per lavoro, e lei è scappata: 'Voglio Lucas!' ed è tornata con lui, son ricominciate le cose solo che questa volta la colpevole sono diventata io. Tutto per una semplice cosa: quando ho beccato Lucas che mi mentiva su una cosa gravissima, più grave delle botte, io l’ho rimproverato dicendo: 'Se i tuoi genitori ti hanno detto che sei immaturo, e ti conoscono, avranno ragione. Cerca di crescere che hai trentadue anni'. Non lo avessi mai detto… Sono stata bloccata dappertutto, insultata per due mesi sui social non scrivendo il mio nome ma con riferimenti chiari e precisi. Chiamavo Mercedesz e lei rispondeva solo quando non c’era lui e mi diceva: 'Mamma quando rispondo davanti a lui, lui non è che mi dici che non posso parlare con te però dopo spacca tutto, si innervosisce…". Anche le sue amiche sono state isolate, suo fratello, suo zio, tutti, tranne mia mamma che ha settantaquattro anni e sarebbe vergognoso, sta anche un po’ così”.

Eva Henger aggiunge altri particolati sulla figlia che non sente da tempo: “Ho sentito mia figlia tre settimane fa circa quando escono quelle foto delle corna, lui impazzisce una sera e fa quelle uscite. Mia figlia chiama e piange per due ore a telefono perché lui se ne è andato dicendo che si suicidava tanto che lei ha chiamato la Polizia per sapere che cosa gli era successo. Le ho detto di stare tranquilla perché lui ama tantissimo se stesso e sta facendo questo perché sa che ha fatto un casino uscito su tutti i giornali, cosa che a lui piace tantissimo, ed è questo il motivo per il quale lo fa anche se Mercedesz non lo vuole capire. Adesso lui tornerà, tu gli salterai al collo dicendo: ‘Menomale che sei vivo!’ e non penserai alla schifezza che ha fatto e così è stato. Da allora non ho più sentito mia figlia e, anzi, gli è stato anche tolto Whatsapp che era il nostro mezzo di comunicazione. La sera che lui è sparito ‘qualcuno’ ha messo su Internet il numero di Mercedesz dicendo ‘Sono disponibile, scrivetemi, inviatemi le vostre foto’ e lei è stata costretta a cancellare l’applicazione di Whatsapp con la quale noi ci mandavamo il buongiorno e la buonanotte”.

Eva racconta pure degli insulti ricevuti, delle raccomandazioni della figlia, impaurita dalle reazioni di Peracchi: “Mi chiama: ‘Mamma, ti prego, non fare niente’. Io le ho detto che deve prendere una posizione e gli devi dire: ‘Tu cosi a mia madre non parli!’. Mia figlia non è stata educata così, lui invece sì ed ha ancora continuato. Mia figlia invece di prendere una posizione mi ha detto: ‘Ti amo tantissimo, ti sogno’ e io le ho detto: ‘Chiamami’. E lei: ‘Non posso’. L’ultima volta che l’ho vista mi ha detto che mi ama tantissimo e poi non l’ho più vista”.

Dopo aver spiegato di essere scoppiata e aver affidato il suo sfogo ai social, cosa che non le appartiene, solo perché esausta e molto preoccupata, Eva Henger fa un appello alla figlia affinché torni a farsi sentire ed esca da un rapporto che le sta facendo solo del male: "Mercedesz mi dispiace tantissimo. Io non ti ho educato così, ti ho dato tutto l’affetto e l’amore possibile anche fino a pochi giorni fa quando mi hai detto: ‘Ti amo tantissimo’. Sono sicura che lui di questa telefonata non sa niente perché non c’era e tu eri disperata a cercarlo. Tutte le tue amiche ti stanno cercando e che vogliono sapere se stai bene. Parla con Jessica Notaro perché anche lei vuole parlare e aiutarti. Io penso che tu stia esternando una famiglia del Mulino Bianco che è forzata perché lui è paranoico ma questo non durerà tanto e tu lo sai!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2019.