Eva Henger riceve in clinica la visita di due amici famosi: la foto

Eva Herger si sta piano, piano riprendendo dallo spaventoso incidente in cui è rimasta coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti lo scorso 29 aprile in Ungheria. Il percorso è ancora lungo. Trasportata a Roma la scorsa settimana in aero ambulanza, separatamente dal produttore 52enne, arrivato nella Capitale in eliambulanza, la 49enne sta ricevendo le migliori cure dal professor Lorenzetti nella clinica Villa Parioli., dov’è ricoverata col consorte e dove riceve la visita di due amici famosi. La foto la condivide lei stessa sul social.

Eva riabbraccia Massimo Boldi, amico di lunga data di Caroletti, e Nadia Rinaldi, anche lei legata alla coppia da profonda stima e affetto. “Buonasera bella gente - scrive Eva pubblicando lo scatto sul suo profilo Instagram - ‘Gli amici sono il sole della vita. Dicono che un buon amico è quello che sa ricordare e dimenticare allo stesso tempo’”. “Un pomeriggio al cinema tra amici”, le fa eco Caroletti condividendo lo stesso scatto.

In clinica anche Simone Di Pasquale, ballerino diventato famoso a Ballando con le stelle: pure il danzatore è un intimo dei due ed è accorso per sincerarsi delle loro condizioni di salute. Eva ha diverse fratture, presto dovrà essere operata al piede: per rimettersi in piedi ed essere autonoma, secondo il parere di Lorenzetti, dovrà aspettare almeno tre mesi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.