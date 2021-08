Eva Henger in codice rosso al Pertini di Roma: 'Credevo di morire’

Eva Henger è stata protagonista di un terribile episodio qualche tempo fa a Roma. La showgirl è tornata a soffrire di attacchi di panico. Stavolta ne ha avuto uno davvero pesante. Al settimanale ‘Oggi’ ha spiegato di essere finita in codice rosso all’ospedale Pertini di Roma. “Credevo di morire. Ho pensato seriamente che non avrei piu? rivisto mia figlia, ho temuto per la sua sorte: ho vissuto lo sconforto, la pena, l’angoscia dell’attimo in cui senti che te ne stai andando. E? stato terribile”, ha fatto sapere.

Dopo la morte di Riccardo Schicchi, nel 2012, ha subito un trauma. Vedere chiudere la bara con il marito dentro l’ha portata a soffrire di claustrofobia. Poi recentemente ha assistito alla morte di una persona che conosceva bene, un autista che chiamava spesso. Lei e l’attuale marito Massimiliano Caroletti stavano andando in aeroporto guidati da lui.

“All’improvviso comincia a tossire e a sudare: ho capito subito che qualcosa non andava, pertanto ho chiesto a mio marito di guidare lui. Poi lo vedevo peggiorare e allora ho insistito per fermarci un un’area di servizio, da cui ho chiamato i soccorsi. Ma sono arrivati troppo tardi e Janosh mi e? morto fra le braccia. E? stato terribile: sono molto sensibile, appena chiudevo gli occhi rivedevo la scena, sentendomi impotente”.

E arriviamo all’oggi. Mentre era all’Ikea a Roma, Eva si è sentita male, temeva di stare per avere un infarto e di morire, proprio come accaduto a Janosh. E’ stata portata di corsa in ospedale. “Dopo un’ora l’attacco di panico e? ripartito e a quel punto mi hanno dato dei farmaci e solo dopo 10 ore ho iniziato a stare meglio. Gli attacchi di panico fanno un lavoro terribile sull’organismo, per giorni sono stata uno straccio: e? come se avessi avuto un infarto”, ha affermato con il magazine.

Infine la bionda di origini ungheresi ha parlato del rapporto con la figlia Mercedesz. Purtroppo le due continuano a non sentirsi. “Purtroppo non c’e? rapporto. Non mi ha cercato, ma io ci sono e ci saro? sempre per lei. E? mia figlia, se avesse bisogno di me sa dove trovarmi. Sicuramente questa situazione che ho con lei mi crea ansia, mi fa star male, mentirei se non lo riconoscessi. Ho paura di essere nuovamente ferita, ho come un freno a cercarla ancora, anche dopo la rottura con Lucas Peracchi. Non voglio avere altre delusioni”, ha concluso la 48enne.

Scritto da: la Redazione il 26/8/2021.