Eva Henger è durissima sul social. Il suo è uno sfogo pesantissimo contro il fidanzato della figlia, Mercedesz Henger, Lucas Peracchi. La showgirl ungherese esprime tutta la sua rabbia: per colpa del 33enne non sente la sua ragazza, che l’ha bloccata persino su Whatsapp e non le risponde al telefono. La 46enne svela tutto nelle sue IG Stories: viene insultata e minacciata da mesi. E’ preoccupata, pensa che lui la stia plagiando. Eva reposta pure le Stories di chi sia convinto, come lei, di ciò.

“Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram. Non l’ho mai fatto soprattutto delle cose private ma non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti di questa persona”, sottolinea nei suoi video condivisi Eva Henger. Parla del fidanzato della figlia, Lucas Peracchi. E aggiunge: “Se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa”.

Eva Henger è fortemente provata dalla situazione che si è venuta a creare e che denuncia in una serie di filmati sul suo profilo Instagram. “Qui non si può dire niente se no diventano litigate, minacce, violenze”, confessa amareggiata.

Da mamma quel che le fa più male, però, è il comportamento di sua figlia, conseguente a quello del suo fidanzato Lucas Peracchi: “Non riconosco più Mercedesz. Tanto è meglio è che non la sento più. L'ho sempre difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi, fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente. Questo capro espiatorio sono io. I Whatsapp che arrivano a Mercedesz non arrivano più. Non posso comunicare con lei, non la sento, le è stato vietato di parlare con me nonostante io non abbia fatto assolutamente niente, ripeto, e da due mesi vengo insultata, ma pesantemente da questa persona”, fa sapere.

E’ una denuncia durissima quella di Eva Henger, provata dalla drammaticità della situazione. Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe riuscito ad allontanare Mercedesz dalla madre, facendo vivere alla 28enne un rapporto quasi ‘malato’, di ‘dipendenza’. Così parrebbe raccontare la donna.

La Henger poi fa riferimento a una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 in cui Mercedesz ha difeso il fidanzato, nonostante gli altri ospiti la invitassero ad aprire gli occhi di fronte a suoi determinati atteggiamenti: “Io ho visto anche la puntata di Barbara (D'Urso, ndr) dove la gente si è accorta di certe cose e, purtroppo, a queste persone devo dare ragione”.

Eva infime conclude il suo sfogo: “I calci nel sedere si prendono dalle persone a cui hai voluto sempre bene, che hai sempre rispettato e che hai sempre aiutato. Sì, è da loro che prendete il più grande calcio nel sedere, ricordatelo”. Fa il ‘repost’ a chi pensa che la figlia sia plagiata e le manda i messaggi, sono tutti concordi con lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/9/2019.