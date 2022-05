Eva Henger, l'incontro commovente con Massimiliano Caroletti in clinica a Roma: foto

Eva Henger riabbraccia Massimiliano Caroletti. Il produttore 52enne condivide sul social una foto in cui bacia la moglie stesa nel letto in clinica a Roma: l’incontro tra i due, dopo essere stati trasportati nella Capitale separatamente, l’attrice in aero ambulanza, il marito in eliambulanza, per essere curati in Italia, è commovente e cattura una pioggia di ‘like’.

Sanno di essere stati molto fortunati a uscire vivi dal terribile incidente in auto avvenuto il 29 aprile in Ungheria e nel quale hanno perso la vista i due passeggeri dell’altro veicolo contro il quale di sono scontrati. Insieme si sentono forti: sono fiduciosi, si riprenderanno, nonostante Eva abbia una strada piuttosto impegnativa davanti a sé.

“Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti .. ed è come il primo bacio che ci siamo dati! Ti amo immensamente vita mia", scrive Massimilano Caroletti nel post che accompagna lo scatto. Nell’immagine sono ben visibili le braccia della 49enne, una fasciata e una col tutore, insieme ad una benda all’altezza del collo.

Eva è ricoverata a Villa Parioli. Anche le amiche vanno a farle visita e lei sorride felice. A causa delle molte fratture e di un braccio che stava andando in setticemia, la Henger deve sottoporsi a una serie di interventi, quello più complicato sarà al piede. Il professor Lorenzetti, che l’ha in cura, ha detto che per rimettersi in piedi dovrà aspettare almeno tre mesi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2022.