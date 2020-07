Eva Henger spara di nuovo a zero contro la figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi: ''Lei l'avrei voluta con più testa, lui un manipolatore''

Ancora guerra tra Eva Henger e la figlia Mercedesz Henger. L’attrice ungherese, 47 anni, ha rivelato che la tregua con la figlia è compromessa.

La causa dell'allontamento è sempre il fidanzato della 28enne, l'ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. In passato la Henger ha parlato di violenze che Mercedesz avrebbe subito dal personal trainer di Piacenza, ma la figlia ha sempre negato. Oggi Eva appare delusa e rassegnata, tanto da dichiarare che la responsabilità di tutta questa situazione sarebbe proprio di Mercedesz. A Novella 2000 confessa: ''L’avrei voluta con più testa. Forse ho sbagliato io. Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza, grande affetto per la famiglia. Sai, io sono una persona che ha tante conoscenze, tanti amici, ma la mia famiglia non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo. La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così. E pensavo che i figli sarebbero cresciuti coi miei stessi valori. Ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso”, ha dichiarato.

Una grande delusione da parte della figlia unita all'assenza di stima per il fidanzato: ''A questo punto non mi abbatto più di tanto. È maggiorenne, non è che non mi dispiace, ma ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente, non si può ragionare con lei''.

