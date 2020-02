Eva Henger a 47 anni rivela: 'Massimiliano Caroletti e io vogliamo un altro figlio'

Eva Henger, tornata in forma top (“Era da anni che cercavo di dimagrire un po’ e dopo molte diete adesso ce l’ho fatta”), a 47 anni vuole un altro figlio con Massimiliano Caroletti. Lo svela a Novella 2000. Spera, se la cicogna arriverà, sia una bambina e che assomigli alla sua Mercedesz.

Quando le si domanda del legame con il produttore 49enne che ha sposato, padre della loro magnifica Jennifer, 9 anni, Eva Henger dice: “Ci amiamo molto. Massimiliano vuole insistentemente un altro figlio da me”.

Poi la sensuale bionda aggiunge: “Speriamo di averlo presto, i figli sono la cosa più bella del mondo, compresa la mia Mercedesz. E se sarà una bambina, spero che assomigli a lei”.

Le piacerebbe rimanere incinta subito. Intanto, a proposito di Mercedesz Henger, Eva rivela che i rapporti rimangono freddi. Nonostante le scuse in tv, nulla pare cambiato dopo le liti e lo scambio di accuse prima via social e poi davanti le telecamere. “Non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas (Peracchi, il fidanzato, ndr)”, confessa. Ma non demorde, spera in un altro figlio con la sua Mercedesz sempre nel cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/2/2020.