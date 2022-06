Eva Henger ancora in ospedale: 'Nuova operazione'

Eva Henger torna a farsi vedere in tv direttamente dall'ospedale. A Barbara d’Urso, ospite a Pomeriggio 5, l’attrice 49enne rivela di essere finita ancora sotto i ferri: ha fatto una nuova operazione. Le sue condizioni di salute dopo il terribile incidente stradale di cui è stata vittima insieme al marito 52enne, il produttore Massimiliano Caroletti in Ungheria lo scorso 29 aprile, stanno piano piano migliorando. E’ ricoverata alla clinica Villa Parioli a Roma. Il professor Lorenzetti la sta pian, piano rimettendo in sesto dopo i traumi riportati nello scontro frontale con un’altra automobile.

“Adesso sto bene. Finalmente dovrei essermi sottoposta al mio ultimo intervento. Sono abbastanza stufa di entrare e uscire dalle sale operatorie. Però sto bene”, dice Eva alla d’Urso.

“Stamani Eva è stata sottoposta a un intervento al braccio per cercare di ridurre il più possibile la brutta cicatrice che aveva riportato, dopo il rischio di cancrena dovuto alle cure sbagliate ricevute in Ungheria. Abbiamo fatto il possibile per far sparire le tracce sul suo braccio e quasi sicuramente questo è l'ultimo intervento”, spiega Lorenzetti alla conduttrice.

Il medico è molto entusiasta di come la sua paziente stia rispondendo agli interventi. “Adesso mi aspetto di vederla in piedi nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo”, chiarisce ancora. La Henger inizierà nuovamente a camminare dopo la lunga degenza. Nell’incidente lei e il marito hanno rischiato la vita. I due occupanti dell’altra vettura, purtroppo, sono deceduti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2022.