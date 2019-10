Eva Henger ormai da anni ha deciso di tornare a vivere in Ungheria, suo paese d’origine. La 46enne oggi fa la spola tra l’Italia e Budapest, dove sta crescendo insieme al marito Massimiliano Caroletti i suoi figli Riccardino, nato dal matrimonio con Riccardo Schicchi ormai ben 23 anni fa, e Jennifer, 10, frutto invece della relazione con lo stesso Caroletti. Ora ha rivelato al settimanale ‘Lei’ il motivo di questa scelta.

“Mi sono trasferita in Ungheria ma ho ancora la mia casa a Roma. Il mio lavoro mi portava spesso a Milano, ma non è una città in cui mi piacerebbe vivere. Dall’Ungheria siamo esattamente ad un’ora di volo da lì: lo stesso tempo che impegnavo per raggiungerla da Roma”, ha spiegato la Henger. “Sono tornata qui perché mio padre stava male e infatti dopo tre mesi è morto. In quel periodo mio marito Massimiliano si è innamorato dell’Ungheria e mi ha chiesto di trasferirci qui per avere una vita più tranquilla”, ha poi aggiunto.

Nonostante vivere a Roma le piacesse molto, non ha rimpianti. “Sono molto soddisfatta di questa scelta, anche perché così posso stare vicina a mia madre. Non è più giovincella e preferisco passare del tempo con lei invece che pentirmi di non averlo fatto”, ha continuato. La primogenita di Eva, Mercedesz, 28 anni, vive invece in Italia con il fidanzato Lucas Peracchi. Le due però da qualche mese non si parlano più e si sono lanciate pesanti accuse reciproche sia in tv che a mezzo stampa.

18/10/2019.