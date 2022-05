Eva Henger, le prime immagini dello spaventoso incidente avuto col marito

Eva Henger dovrebbe essere stata operata stamattina. Così rivela Roberto Alessi in tv. A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso mostra le prime imagini dello spaventoso incidente in cui sono rimasti coinvolti l’attrice e showgirl e il marito, Massimiliano Caroletti: sono state mandate in onda dalla tv ungherese RTL. Le auto sono completamente distrutte: i due sono salvi per miracolo. Il direttore di Novella 2000 aggiorna sulle condizioni di salute della coppia, ancora in ospedale.

“Eva dovrebbe essere operata domani mattina. Non l'hanno fatto subito perché il forte trauma ha influito sulla milza che ha condizionato alcuni valori del sangue, al momento sballati”, svela nel pomeriggio del 2 maggio il giornalista. Lo scontro è stato violento, tutto è accaduto lo scorso 29 aprile in Ungheria: nell’incidente hanno perso la vita i due passeggeri dell’altra vettura. La Henger e il 52enne stavano andando a prendere un cucciolo di cane da regalare alla figlia 12enne Jennifer.

“In passato ha sofferto di attacchi di panico e la notizia della morte degli altri due passeggeri, una donna di 68 anni e un uomo di 71, l'ha veramente traumatizzata", dice Alessi, sottolineando il forte choc della 49enne, ora rimasta traumatizzata. Dovrà affrontare diverse operazioni a seguito della frattura del braccio, del tallone e del femore.

Nessun intervento per Caroletti: “Ha solo la frattura dello sterno. Per 10 minuti non si sapeva cosa gli fosse successo, ma il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco cosi intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno. C’è una cosa interessante, nell’orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo, lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2022.