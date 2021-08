Eva Henger pronta alla pace con la figlia Mercedesz: 'Ci vorrà calma e pazienza’

Dopo anni di distanza, freddezza e accuse, potrebbe essere arrivato il momento della riconciliazione tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. A farlo sapere è stata la stessa ex attrice a luci rosse, che intervistata dal settimanale ‘Vero’, nel numero in edicola da domani (giovedì 5 agosto 2021), spiega che non sarà semplice, ma con calma e pazienza le cose potrebbero tornare a posto. Al magazine ha fatto sapere: “Siamo in un momento di pace e di tranquillità, bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà”.

Non sarà facile passare sopra certe affermazioni fatte, anche pubblicamente, ma il bene tra una madre e una figlia non conosce confini. “Con calma e pazienza, cercheremo di ricucire i rapporti. Comunque sono state dette e fatte delle cose nel periodo del loro legame, adesso non può svanire tutto da un momento all’altro”, ha aggiunto la 48enne.

La situazione tra le due è molto più distesa dopo la fine della storia d’amore tra Mercedesz e Lucas Peracchi. Eva aveva infatti accusato quest’ultimo di aver allontanato la 29enne dalla sua famiglia. Tra i due, è cosa nota, non è mai scorso buon sangue. Poche settimane fa Mercedesz parlando della fine del rapporto con il personal trainer aveva affermato: “Non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me”.

Scritto da: la Redazione il 4/8/2021.