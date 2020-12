Eva Herzigova ha il Covid, non riesce a cucinare: ecco come sta

Ha 47 anni ed è in forma strepitosa, il Covid però ha colpito, e pesantemente, anche lei. Eva Herzigova è positiva al virus e sta cercando di riposare il più possibile, visto che ogni giorno scopre di avere nuovi sintomi della malattia che sta uccidendo decine di migliaia di persone solo in Italia. La bionda, che vive a Torino con il marito Gregorio Marsiaj e i loro tre figli, George, Edward e Philipe, ha fatto sapere ai suoi follower social come sta affrontando questa sfida.

Pubblicando su Instagram una foto scattata a letto, in cui appare piuttosto provata dalla situazione, ha scritto: “Sono già passati tre giorni… E’ iniziato tutto con dei brividi pazzeschi e stanchezza fisica. Sto cercando di riposare più che posso visto che compaiono nuovi sintomi ogni giorno. Sono grata che però il mio corpo sta combattendo in maniera forte”.

Per fortuna Eva, originaria della Repubblica Ceca, può contare sull’aiuto di altre persone sia per la gestione della famiglia che per la preparazione dei cibi. Mettersi dietro ai fornelli è infatti veramente difficile con i sintomi che ha in questi giorni. “Ho capito anche quanto è di aiuto avere qualcuno che ti prepara da mangiare e te lo porta a casa visto che anche mettersi in cucina è diventato una sfida…”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 18/12/2020.