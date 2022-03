L’ex di Belen, Antonino Spinalbese, tenerissimo con Luna Marì per la Festa del Papà

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, si gode la piccola Luna Marì e la porta al parco, approfittando della giornata di sole. E’ la sua prima Festa del Papà da genitore, l’ex hair stylist che lo scorso 1 febbraio ha compiuto 27 anni è emozionato. Tenerissimo con la bimba di 8 mesi, nata il 12 luglio, in piena estate, quando il rapporto con la 37enne pareva andare alla grande, si coccola la figlia e sul social, dove si fa vedere insieme a lei, scrive: “La mia prima festa del papà”.

Antonino è un padre presente. Con Belen è finita, il ragazzo non ha detto una parola sulla rottura, arrivata probabilmente lo scorso dicembre, dopo una crisi. E’ stata l’argentina a dire la sua. “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui - aveva sottolineato la showgorl sulle pagine di Gente - Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?. A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”.

Belen in tv ha anche rimarcato quanto Spinalbese fosse una brava persona. Lui conferma ogni giorno di essere un papà attento e premuroso e non smette mai di condividere scatti con Luna Marì, al momento l’unica donna di cui sia perdutamente innamorato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/3/2022.