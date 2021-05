Gli ex Claudia Gerini e Federico Zampaglione sullo stesso red carpet con i nuovi partner: foto

Claudia Gerini e Federico Zampaglione si ritrovano da ex sullo stesso red carpet. I due sfilano davanti ai fotografi a Roma, al Cinema Adriano, in occasione della premiere di “Morrison”, film diretto dall’ex compagno dell’attrice 49enne e padre di una delle sue due figlie, Linda, 11 anni, con i nuovi partner.

Claudia è raggiante. Sorride accanto a Simon Clementi, con cui vive una bella storia d’amore dal 2019. L’imprenditore ha saputo conquistare il suo cuore e ormai è uno di famiglia. E’ proprietario del bar Jarro a Ponte Milvio, situato nella zona nord della Capitale, ma anche dell’hotel Borgo Vista Lago, a Trevignano Romano sul lago di Bracciano. Tra i due la complicità è sempre alta.

Zampaglione si lascia immortalare al fianco di Giglia Marra, sensuale con il mini abito nero, l’attrice tiene una rosa in mano, romantica. E’ orgogliosa di aver recitato nel quarto film del compagno, tratto dal suo romanzo ”Dove tutto è a metà”, finalmente in sala da giovedì 20 maggio. La storia narra le vicende di due musicisti in fasi diverse della vita ed è accompagnata da una colonna sonora elettrizzante. La serata evento è di quelle che riempiono il cuore di gioia, un ritorno alla ‘quasi’ normalità che fa ben sperare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2021.