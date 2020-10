Ex concorrente di 'Temptation Island' accoltellato: i fatti

Michael De Giorgio, ex concorrente in coppia con Laura Zorzetto di Temptation Island, vive un vero e proprio dramma. Il tatuatore è stato aggredito e ferito con un paio di forbici nel cuore della notte. Nelle sue IG Stories racconta tutto, mostra la ferita sanguinante dopo essere stato accoltellato e svela anche di essere stato operato d’urgenza: rischia limitazione motorie al polso. E’ spaventato e affranto.

Il 29enne nato a Udine è sconvolto. Via social svela: “Questa notte sono stato ferito con una forbice: è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”.

Non svela il motivo dell’aggressione. Si limita a rivelare l’accaduto e la successiva corsa in ospedale per l’intervento d’urgenza. “Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motore, non voglio nemmeno pensarci”, sottolinea provato.

Poi aggiunge: “Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2020.