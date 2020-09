Ex concorrente di 'Temptation Island' col naso sanguinante: 'Mio padre mi ha picchiata'

Un’ex concorrente di Temptation Island, Giada Giovanelli, si fa vedere con naso sanguinante e il labbro gonfio sul social. “Mio padre mi ha picchiata”, sottolinea. La 30enne, protagonista con Francesco Branco, con cui è ancora felicemente fidanzata e convive, del reality nel 2018, pubblica la foto nelle sue IG Stories. L’immagine è scioccante.

“Ecco mio padre”, scrive Giada Giovanelli appena sotto la foto choc. Poi prosegue: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….”. E aggiunge: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incaz*ata”.

I fan sono subito in allarme e la spronano a denunciare alle Forze dell’Ordine l’accaduto. “Anche io ho subito aggressioni da parte di mio padre. Denuncialo”, scrive un follower. “Se come hai detto hai sopportato abbastanza, denuncia tutto. Siamo con te, trova il coraggio di farlo”, le sottolinea un altro.

Giada poco dopo sempre nelle sue storie scrive: “Sono a casa, mi scuso per la mia foto di prima che è stata un po’ forte. L’ho fatto perché avevo voglia di lasciarmi andare, avevo voglia che ‘una persona’ si renda conto di certe cose e che magari ci rifletta per bene su, avevo voglia di farmi vedere da tutti quelli che mi scrivono ‘che problemi hai tu che non fai un caz*o per tutto il giorno'. Avevo voglia di essere me stessa”.

“Sono una persona forte perché la vita mi ha portata a essere così e non mostrare mai i miei problemi, ma arrivi a un punto che scoppi. Dobbiamo smetterla di far vedere che la nostra vita sia perfetta”, continua la Giovanelli.

La ragazza racconta: “Oggi ho litigato e poi è successo quello che è successo e sicuramente chiarirò perché, per chi mi segue da un po’ sa, non lascio nulla incompleto, in certi casi è giusto così. Sicuramente vi chiedo di non farmi domande particolari perché non posso raccontarvi tutta la mia vita. Non sarebbe corretto nei confronti dei miei cari”.

Giada ha pubblicato lo scatto con uno scopo preciso: “Il messaggio che voglio mandare è di non vergognarsi, magari è servito a qualcuno di voi raccontare questa cosa. Accettate ciò che vi capita, ma bisogna rialzarsi sempre e mai nessuno ci deve far sentire in difetto”.

Si sente a pezzi. Sulle sue condizioni di salute chiarisce: “Il sangue ha smesso di scendere dal naso dopo un’ora, adesso tutto ok, mi fa un po’ male e sono un pochino gonfia, mi sono spaccata un pochino l’interno del labbro, ma alla fine niente di grave”.

