L'ex di Corona e il calciatore del Milan Theo Hernandez genitori,  Zoe Cristofoli ha partorito: il nome del figlio

Zoe Cristofoli, ex fidanzata di Fabrizio Corona, ha finalmente dato alla luce il suo bebè. L’influencer 26enne ha partorito: ieri, giovedì 7 aprile, la bionda e il calciatore del Milan Theo Hernandez sono diventati genitori. I due lo annunciano sul social entusiasti e svelano anche il nome del figlio: il bambino si chiama come il papà, Theo Junior.

“Ti amo figlio”, scrive il giocatore 24enne, assoluto gioiello rossonero. Accompagna le sue parole con una foto in bianco e nero in cui lui e Zoe stringono teneramente la mano del neonato.

In altri scatti condivisi dalla Cristofoli nelle storie su Instagram si vede lo sportivo con in braccio il bimbo: è estasiato nel guardarlo.

“Vita mia. Benvenuto al mondo”, scrive la mamma, emozionata. Il parto è andato bene, ma Zoe è ancora stanca. In uno scatto si mostra ai follower ringraziandoli per l’affetto ricevuto: “Grazie a tutti per gli auguri e per tutti i numerosi messaggi. Vorrei rispondervi ma mi sto riprendendo. Vi abbraccio”. Tra qualche giorno i tre potranno tornare nella loro casa e iniziare una nuova vita da famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2022.