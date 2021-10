L'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo gli scrive una lettera, lui e Lulù spiazzati: la reazione

Manuel Bortuzzo e Lulù durante la puntata del GF Vip rimangono spiazzati. L’ex fidanzata del 22enne, Federica Pizzi, 20 anni, che si è legata all’ex nuotatore dopo l’addio del ragazzo con Martina, gli scrive una lettera. Lo sportivo ascolta le belle parole a lui dedicate, si compiace, ma, pur gratificato, appare piuttosto distante. La principessa è visibilmente infastidita e commenta: “Non me ne frega un caz*o, saranno stati insieme tipo 3 mesi…”.

“Caro Manuel - o come ti ho sempre chiamato, Mateo - è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate. Il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa, dov'è finito? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c'è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te, il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”, scrive Federica a Manuel.

Bortuzzo ascolta e sorpreso commenta: “Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, brevi ma intensi, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto”.

L’ex fidanzata del biondino è in studio, Signorini la invita al centro, la ragazza ha gli occhi bagnati dal pianto e racconta quando il 2 febbraio 2020, anniversario dell’incidente che ha costretto Bortuzzo sulla sedia a rotelle, il 22enne ha voluto passare quel giorno con lei: “E’ stato un momento molto intimo, nessuno dei due potrà mai scordarlo, a mezzanotte lui si è messo i tutori e per la prima volta l'ho visto in piedi. Io sono alta un metro e sessanta, lui uno e novanta è stato emozionante. Chi conosce Manuel è fortunato, lui ti cambia la vita”.

Le parole di Federica fanno piacere a Manuel, ma non sembrano averlo colpito più di tanto. E’ la reazione di Lulù Hailé Selassié a far discutere. Rivolgendosi alla sorella Jessica, commenta: “E' la sua ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista”. In realtà, come lo stesso Manuel Bortuzzo ha spiegato, Federica è la figlia della compagna del suo dentista.

Jessica mette in guardia Lulù: “Non fare la gelosa”. La 23enne, scocciata, replica: “Non me ne frega un caz*o”, poi, bisbigliando, aggiunge: “Avrà 15 anni”. Quando Federica finisce di leggere la lettera sottolinea ancora agli altri: “Ma saranno stati insieme tipo 4 mesi!”. Le inquiline vicine la bloccano: “Sì, ma questo non dirlo”. Sanno che la metterebbe in cattiva luce col pubblico...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2021.