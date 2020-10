Sul caso che sta tenendo banco negli ultimi giorni, quello della lite esplosa tra Fabrizio Corona e Nina Moric sulla gestione del figlio Carlos, è voluto intervenire anche il fidanzato della modella di origini croate. L’ex agente fotografico ha infatti accusato l’ex moglie di avere uno stile di vita non compatibile con il ruolo di mamma e ha spiegato che per questo ha fatto di tutto perché loro figlio Carlos, maggiorenne dallo scorso agosto, andasse a vivere con lui. Ora Luigi Mario Favoloso, che tra alti e bassi ha avuto una lunga relazione con l’ex modella di origini croate e ha vissuto anche con Carlos, ha detto la sua via social. Ha fatto sapere di ritenere sia meglio che Carlos viva con il padre e stia lontano dalla madre.

“Corona sa benissimo il motivo per cui ho portato la sua ex moglie e suo figlio a Zanzibar su una spiaggia per tre mesi, Corona sa benissimo cosa ho fatto la notte prima del ricovero di Carlos, lo scorso anno, ma stasera, visto che si è comportato da eroe, ci teneva ad essere il solo”, ha scritto il 32enne napoletano su Instagram.

Favoloso, ex gieffino oggi fidanzato con Elena Morali, ha poi continuato: “Per il resto gli auguro di tenere suo figlio lontano dal male, lontano dal satanismo, lontano dai festini a base di alcol e droghe, lontano lontano e ancora lontano”.

“Carlos è un’anima pura che può ancora trovare una vita serena, ma deve tenerlo vicino a sé, vicino appiccicato, c’è molta più normalità in un uomo agli arresti domiciliari che in una donna libera, ma questo è un altro discorso”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 19/10/2020.