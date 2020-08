L’ex di Gianmaria Antinolfi, Mariela Ballesteros, 35 anni, imprenditrice argentina, a Chi svela: “Con Belen è già finita e lui sta soffrendo”. Poi aggiunge: “Non è un ragazzo fedele”. I due sono stati insieme per ben 4 anni, quando Mariela gli ha detto che voleva mettere su famiglia, è arrivato l'addio.

E’ mamma di un bambino che si chiama Santiago, proprio come Belen. Ha anche un altro figlio, Lucas. La Ballesteros adesso è felicemente legata ad Andrea Celin. Paparazzata nuovamente insieme ad Antinolfi, spiega: ”Abbiamo amici in comune che con il tempo sono rimasti tali. Giovanni Maria, quella sera in cui ci avete fotografato, era fuori dal locale del mio ragazzo (Pandenus, in zona Moscova, ndr). Abbiamo chiacchierato ,nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe, e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada”.

Ha sentito Gianmaria dopo che le foto con lui sono uscite sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Volevo assicurarmi che non ci fossero pettegolezzi su me e lui. Per il resto nel weekend so che si trovava a Capri”. Ma non con la Rodriguez. “Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la storia è finita”, chiarisce Mariela.

Per Antinolfi ha sofferto. “Lui si presenta come imprenditore del gruppo del lusso Kering. In realtà non è né imprenditore, né milionario. E’ un impiegato di questo colosso. Precisamente lavora per il marchio France Croco. Nulla di male, per carità, ma ne ho lette di ogni in questo periodo. La verità è questa”, chiarisce ancora sull’ex.

L’addio con il napoletano è arrivato a dicembre 2018. Mariela, già genitore di due bambini, non aveva tempo di giocare con i suoi sentimenti, ma Gianmaria non ha voluto investire nel loro rapporto: “Lui si rassegna e mi dice che non se la sente di mettere su famiglia. Ma sapeva tutto, conosceva i miei dolori sin dal principio. No comment”.

La Ballesteros adesso è serena, da un anno e mezzo Celin la rende felice. Quando gli si fa notare che prima di Belen Gianmaria era stato fidanzato con la modella Dayane Mello e aveva scritto, sui social in privato, a Mariana Rodriguez, replica: “Alla luce di tutto quello che ho visto e letto, posso dirle una cosa? Non è cambiato di una virgola dalla persona che ho conosciuto. Diciamo che anche con me ha sbagliato. Nei sentimenti non è stabile. Sono sicura di non conoscere tutta la verità sulla nostra storia, ma oggi, onestamente, poco mi importa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2020.