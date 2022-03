L’ex gieffina Ambra Lombardo, nuova vita a Los Angeles: le immagini

Ambra Lombardo dallo scorso gennaio si è trasferita a Los Angeles. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ ha lasciato il lavoro di insegnante e ora vive in California con il compagno Lorenzo, che sposerà a breve. La 36enne di origini siciliane ha spiegato di essere davvero felice di questo grande cambiamento nella sua vita. Ha detto: “A Los Angeles sono molto felice: è una città che le opportunità te le getta addosso. Ho lasciato il mio lavoro di insegnante e ho chiuso una pagina aperta con la tv. Ora porto avanti un progetto con Mediaset e altre piattaforme, ma è prematuro parlarne”.

Ambra ha poi affermato di essere contentissima di aver ricevuto la fatidica domanda dalla sua dolce metà appena qualche giorno dopo averlo conosciuto. Se a qualcuno sembrerà una cosa azzardata, per lei è stata una piacevolissima sorpresa. “I maschi italiani hanno il vizio di metterci anni a decidere di fare il grande passo. Invece il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano”, ha aggiunto.

Ambra è nota al mondo della cronaca rosa per aver avuto una relazione molto tormentata, e chiusa non nel migliore dei modi, con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, conosciuto proprio nella Casa del ‘Grande Fratello’.

Scritto da: la Redazione il 18/3/2022.