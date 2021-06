L'ex gieffina Carolina Marconi si rilassa prima della chemio

Carolina Marconi, ex gieffina 43enne, si rilassa prima di iniziare la chemio. La mora venezuelana si concede un giro in barca a bordo di una yacht a largo di Formia, dove è andata per qualche giorno. Per lei un bel piatto di spaghetti pomodoro e basilico a pranzo e un po’ di sole: appena inizierà la terapia, dopo l’operazione per il tumore al seno fatta il mese scorso, non potrà più prendere la tintarella.

“La vita è bella”, scrive. E aggiunge: “Non si molla un caz*o”. Vuole continuare a combattere e a sconfiggere definitivamente il cancro.

E’ stata operata. Inizierà il difficile percorso dopo l’intervento a metà giugno. Carolina Marconi ha raccontato tutto sul social in una serie di lunghi post. Ha scoperto di avere un tumore il 24 marzo scorso e le è crollato il mondo addosso.

Lo choc è stato violento, subito dopo però ha accettato l’angosciante verdetto e il 6 aprile si è sottoposta a un intervento di 8 ore. “Oltre all’esportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella…ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio”, ha svelato.

Ora deve fare la chemio per 6 mesi per prevenzione. Prima ha scelto Formia per rilassarsi: “Un posto magico per me perché ci andavo da bambina. Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola”. Carolina va avanti e apprezza ogni istante che l’esistenza le regala, ora ancora di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2021.