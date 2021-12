Ex di Giuliana De Sio ammette di averle dato uno schiaffo per gelosia: il racconto

Un ex compagno di Giulia De Sio ha ammesso di averle dato uno schiaffo durante il periodo della loro relazione. E’ successo quando entrambi, giovanissimi, vissero una storia d’amore. Si tratta dell’attore Alessandro Haber. Ospite de ‘La Confessione’ (in onda venerdì 17 settembre su Nove), Haber ha risposto alle domande di Peter Gomez. Ha detto: “Non ho mai menato una donna in vita mia. Una spinta, ho tirato un libro, quelle cose lì che si fanno, ma mi è scappato. Era una situazione di esasperazione”.

Parlando di quanto successo con la De Sio ha aggiunto: “Lei si era innamorata di uno, me l'aveva confessato e io stavo male... Una sberla, ma la si può raccontare... Però diciamo che ho grande rispetto per le donne e una grande ammirazione per la donna in generale, per cui mi è scappata e chiedo scusa”.

Il 75enne ha poi anche rivelato che la De Sio, 65 anni, perse un bambino frutto del loro amore. “Sì, lei aveva 18, 19 anni. Tra l'altro eravamo in crisi, poi lei stava cominciando la sua carriera per cui avere un figlio a quell'età lì... anche per me, non ero ancora pronto. Adesso a ragion veduta, ne avrei fatti degli altri se avessi potuto. Mia figlia Celeste è nata quando io avevo 56, 57 anni".

Scritto da: la Redazione il 17/12/2021.