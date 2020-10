L'ex della Gregoraci: 'La nostra storia condizionata da Briatore'

L’ex di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi, parla del suo legame durato tre anni con la showgirl 40enne sul nuovo numero di Chi e confessa: “La nostra storia è stata condizionata da Briatore”. La presenza di Flavio è stata opprimente nel loro rapporto, l’ex pilota di aerei 42enne non ha alcun problema a sottolinearlo.

Elisabetta Gregoraci ha definito l’ex marito una presenza “ingombrante” nella sua vita, lo ha sottolineato nella Casa del GF Vip. Anche Bettuzzi la pensa allo stesso modo. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”, svela al settimanale.

VIDEO

Il rapporto è finito. Non c’è possibilità d ritorno di fiamma: l’addio è definitivo: "L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme".

Bettuzzi poi aggiunge: "La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”. L'imprenditore vive a Parma e attualmente è single.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2020.