Un'ex di Jeremias Rodriguez è diventata mamma: ecco chi è

Un’ex di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, è appena diventata mamma: il 2 dicembre scorso ha dato alla luce Francesco Maria Leone. La bella è un volto televisivo noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratelllo 14 nel 2015 e, subito dopo, come tronista a Uomini e Donne, nonostante abbia abbandonato il dating show a causa di alcune tensioni con Tina Cipollari. Si tratta di Rossella Intellicato, ora al settimo cielo per l’arrivo della sua prima cicogna, fortemente desiderata con il compagno Giovanni Ferrero.

"Mentre il mondo era nel caos il 2/12/2020 tu FRANCESCO LEONE MARIA ci hai riempito il cuore di gioia!! Ti amiamo", ha scritto Rossella su Instagram mostrando la prima foto del bebè. La bionda aveva tenuto nascosta la gravidanza fino alla 34a settimana di gestazione, quando aveva mostrato il pancione sul social.

La Intellicato si è legata a Jeremias dopo aver lasciato il trono: era febbraio 2016. La liaison con l’argentino 32enne è durata, però, solo tre mesi.

“Ci siamo lasciati per interessi diversi, lui era un po’ troppo playboy per me. C’erano degli aspetti che mi hanno fatto capire che lui non era la persona giusta, ma probabilmente anche io non ero la ragazza adatta a lui. Entrambi avvertivamo delle mancanze. Non amo perdere tempo. Se capisco che non c’è quello che vado cercando, preferisco chiudere i rapporti. Ad ogni modo non porto rancore: a Jeremias auguro il meglio per il suo futuro”, aveva detto a Top dopo la rottura.

A distanza di anni, Rossella Intellicato ha trovato la felicità accanto a Giovanni. Lontana dal piccolo schermo, lavora per la sua azienda di abbigliamento, Zizù La Femme, a Torino e ora si gode il suo piccolo appena nato.

