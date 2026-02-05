L'ex marito di Elga Enardu dopo 16 anni di matrimonio ha ritrovato l'amore con un'altra donna: ecco chi è lei

Il 41enne ha ufficializzato la nuova relazione con la compagna 30enne

La relazione con la gemella sarda è durata 16 anni, ma adesso è finita

Dopo 16 anni Diego Daddi, l'ex di Elga Enardu ha voltato pagina. La fine del lungo matrimonio con la 48enne conosciuta nel programma "Uomini e Donne" ha sconvolto i followers della coppia. I due avevano già avuto delle crisi, ma adesso sembra tutto finito.

Diego Daddi ha ufficializzato la nuova relazione

Il salernitano ha iniziato una nuova relazione e sui social si è mostrato insieme alla sua nuova fidanzata, Barbara Santagati. La foto condivisa su Instagram sia da Barbara che da Diego ufficializza di fatto la relazione. Classe 1995 Barbara è sarda, ha un bambino (avuto da una precedente relazione), è stata Miss Cagliari 2016 e nello stesso anno ha partecipato alle fasi finali di Miss Italia.

Diego Daddi e Elga Enardu sono stati insieme 16 anni

Da alcuni mesi lei e Diego avrebbero iniziato una frequentazione - lontano da occhi indiscreti - che è poi sfociata in una storia, ufficializzata con la foto condivisa su Instagram.