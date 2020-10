L’ex marito della Ruta ci ha provato con la contessa De Blanck: il racconto

Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, ci ha provato con Patrizia De Blanck. Lo ha rivelato la stessa contessa dentro la Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Parlando proprio con la Ruta, qualche giorno fa ha detto: “Io lo conosco, ci ha provato con me, voleva portarmi a casa sua, eravamo seduti vicini durante una cena. Ma chi se lo fila. Poverino molto simpatico, ma non c’era trippa per gatti”. “Non so se all’epoca era ancora sposato con te o se già vi eravate separati”, ha aggiunto.

Durante la puntata di venerdì 30 ottobre poi c’è stato un confronto in diretta proprio dentro le mura di Cinecittà. Goria, 66 anni, ha confermato la versione della De Blanck: “La contessa è ancor una bella donna, anni fa era ancora più seducente, quindi non escludo di averci in qualche modo provato, poi lei era molto simpatica”. Patrizia, 80 anni tra pochi giorni, ha poi rivelato un’altra cosa: Amedeo sarebbe famoso per le sue doti amatorie. “Una mia amica mi ha detto che lui a letto è pazzesco, che t*omba benissimo e che ha tremila fantasie di tutti i generi. E’ noto lui per questo”, ha aggiunto la nobildonna.

A metterci il carico è stata poi Antonella Elia, che dallo studio ha invece affermato di sapere quale soprannome è stato dato a Goria proprio per le sue qualità sotto le lenzuola. “Io so che Amedeo ha un soprannome pazzesco: l’idrante”, ha detto. Gelo ed imbarazzo in studio. Maria Teresa Ruta nella Casa si porta le mani alle orecchie: preferisce non sentire.

Scritto da: la Redazione il 31/10/2020.