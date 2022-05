L'ex di Mercedesz Henger attacca lei e la sua famiglia: 'Fanno intrighi, senza di loro sono rinato'

Lucas Peracchi attacca Mercedesz Henger, a cui è stato legato, tra alti e bassi, 3 anni, e la famiglia della 30enne, ora naufraga all’Isola dei Famosi. Il 35enne personal trainer, ex volto di Uomini e Donne, in questo momento single, non sente la bionda da un anno. Sull’ex e i suoi parenti dice senza mezzi termini a Nuovo Tv: "Fanno intrighi, senza di loro sono rinato”.

Lucas ha rotto malamente con la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. Commentando le voci che la volevano fidanzata prima di partire per l’Honduras, per altro confermate da lei stessa al reality (ha parlato di una semplice “frequentazione”), Peracchi dice: “Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata”.

Il ragazzo poi tira una stoccata: “Detto ciò se fosse vero non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro”.

Lucas Peracchi ricorda poi le gravi accuse che gli sono state mosse dalla madre di Mercedesz e non solo. “Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate. Sono un ragazzo con dei valori e la famiglia viene prima di tutto. I problemi tra madre e figli vanno sempre risolti. Anzi, io ho sempre spinto Mercedesz a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico (e la cosa era reciproca). Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei però ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, ho perso tanti lavori e occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie”.

L’ex tronista prosegue durissimo: “La sua famiglia mi ha creato tanti problemi. Non c’è stata la massima correttezza nei miei confronti. Purtroppo si sono comportanti male con me. Preferisco non fare più parte dei loro intrighi. Finalmente sono rinato”.

Il personal trainer continua: “La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione e muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto. Questa macchia forse l’avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C’è chi fa gesti estremi in situazioni simili. Detto questo auguro tutto il meglio alla signora Henger, ho letto del suo incidente. Spero guarisca presto e lo dico con il cuore, così come spero riabbracci presto Mercedesz”.

Adesso è solo. Lucas conclude: “Al mio fianco ho bisogno di una donna con la 'D' maiuscola. In questo periodo sto bene così e mi sto godendo la mia vita da single”.

