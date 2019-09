Scandalo a Temptation Island Vip. Mentre in tv va in onda il falò di confronto immediato tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, l’ex moglie del commerciante romano 47enne, Daniela Pandini, sul social commenta le gesta di quello che sarebbe ancora suo marito. Andrea, quando la showgirl 50enne al reality si dice certa di essere già stata tradita da lui, nega e si definisce fedelissimo. Da casa un’altra bionda lo asfalta: tre anni fa lui avrebbe tradito la propria consorte e madre dei suoi figli proprio con Nathaly Caldonazzo… Questo sembra trasparire abbastanza chiaramente dal post che Daniela condivide con i follower.

Durante il falò di confronto con Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti dice: “Non ho mai avuto problemi con le mie ex. Con la moglie con cui sono stato per 15 anni e con la fidanzata con la quale sono stato per 10 anni”. Daniela Pandini, la sua ex moglie (saranno separati ufficialmente solo a dicembre 2019) lo smentisce immediatamente: “Ma ha detto che non ha mai tradito? 3 anni fa ha tradito me, cioè sua moglie… Lo hanno scoperto i nostri figli. Sono senza parole”.

VIDEO

Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo, appena scoppiati a Temptation Island Vip, stavano insieme da tre anni. L’ex moglie del commerciante parrebbe riferirsi proprio a lei quando parla delle ‘corna’.

La donna poi in un altro commento chiarisce ancora: “Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te … siamo senza parole e provo pena per te”. Scoppia il caso e si accendono i riflettori ancora di più sui due, ormai ex coppia. E’ Andrea, soprattutto lui, a uscirne con le ossa rotte al momento…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2019.