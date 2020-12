L'ex di Pretelli: 'Elisabetta Gregoraci mi ha scritto e mi ha detto che...'

Ariadna Romero, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli sul social, nelle sue IG Stories, in un lungo post svela: “Elisabetta Gregoraci mi ha scritto”. La showgirl 40enne le ha mandato un messaggio subito dopo l’ultima puntata serale del GF Vip di lunedì sera nella quale la bella cubana a sorpresa ha fatto visita all’ex velino 30enne, da cui ha avuto il suo piccolo e adorato Leonardo, nato il 18 luglio 2017 e che ora ha 3 anni e mezzo.

Ariadna Romero è molto colpita dal gesto di Elisabetta, nella Casa al reality davvero intima con Pretelli. “Sono stata tentata di pubblicare uno screen, ma per privacy ho preferito non farlo”, esordisce la favolosa 34enne.

VIDEO

“Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci - continua - Non era dovuto nè tanto meno scontato. E’ stato un momento meraviglioso di complicità fra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano, ma pochissimi mettono in pratica. E’ stata di una carineria e una dolcezza disarmante e NON davanti alle telecamere, ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno”.

La Romero è davvero molto colpita dalla Gregoraci, che ha sempre difeso: “Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è”. Ariadna poi conclude: “Elisabetta Gregoraci mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”. Aggiunge un’emoticon a forma di cuore, ritiene la 40enne davvero una donna speciale, che, come lei, mette il figlio al primo posto nella sua vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2020.