La donna mostra un mare di rose rosse arrivate a casa con un bigliettino: sopra c’è scritto “ti amo”

Qualcuno nota che il mazzo è identico a quello donato dal calciatore 34enne alla showgirl 38enne per il compleanno

Lui ha annunciato via social, per mettere a tacere i gossip, di essersi preso “una pausa di riflessione” dalla compagna, lei in tv ha detto che la rottura è stata “un fulmine a ciel sereno”, ma è convinta che lui l’ami ancora. Ha smentito le voci che lo vorrebbero desideroso di tornare dalla consorte sposata nel 2017, madre delle sue due figlie. L’ex di Raffaella Fico, Armando Izzo, vuole tornare dalla moglie? Titta Angellotti non dice nulla al momento, ma in un post su Instagram condivide un carosello di scatti. Tra questi c’è una foto in cui è immortalato un immenso mazzo di fiori. E i rumor sull’intrigante ‘triangolo’ tornano ad accendersi…

L'ex di Raffaella Fico Armando Izzo vuole tornare dalla moglie? Titta Angellotti condivide la foto di un enorme mazzo di fiori: il messaggio criptico

A casa della donna ‘qualcuno’ ha fatto recapitare un mare di rose rosse accompagnate da un bigliettino, che lei mostra. Su c’è scritto: “Ti amo”. I commenti del follower di Titta portano tutti nella stessa direzione. “Lo stesso mazzo al compleanno della Fico: ‘sto ragazzo non sta bene”; “Io non riprenderei mai un uomo che ha messo incinta un’altra persona”; “Noooo vabbè: il marito è della moglieeeeeeee”; “Hai vinto”.

Il 34enne ha annunciato la rottura parlando in un post nelle Storie di "pausa di riflessione"

Per la showgirl 38enne aveva lasciato la consorte, sposata nel 2017 e madre delle sue due figlie

Tutti pensano che sia stato il calciatore 34enne a mandare a Titta i fiori, avvalorando così la tesi di chi lo descriverebbe in forte crisi, pronto a tornare, dopo la liaison e un figlio perso con l’ex gieffina 38enne a dicembre scorso, sotto il tetto coniugale dalla sua famiglia.

Titta mostra un mare di rose rosse arrivate a casa con un bigliettino: sopra c’è scritto “ti amo”

La Angellotti non fa solo questo. Nelle sue Storie compare un messaggio criptico. Dopo l'intervista a Verissimo di Raffaella, pubblica un breve video e scrive: "Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino dove possono spingersi". Come a insinuare che, in realtà, la trama della vicenda sarebbe molto diversa da quella svelata davanti alla telecamere dalla showgirl. La curiosità degli amanti delle soap opera di infiamma sempre di più.