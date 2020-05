L'ex di Serena Rutelli da single mette in mostra il corpo tutto tatuato: foto

L’ex di Serena Rutelli, Alessandro Prince Zorresi, ora che è single mostra il fisico. Sul social fa vedere i muscoli scultorei e si scopre pure che è tutto tatuato. Il bel 22enne prima, da fidanzato, non si era mai ‘scoperto’ così…

Lascia le followers ammutolite con le foto condivise su Instagram e prende molti ‘like’. Il ragazzo, che lavora in una scuola di lingue a Roma, ma ha un passato da calciatore, come i tanti sportivi che hanno il pallone tra i piedi, ha ceduto ai tatuaggi e ha il torace e le braccia completamente ricoperti da disegni.

Faccia da duro, corpo scolpito e un mondo di tattoo addosso, Prince Zorresi, che il 27 marzo scorso ha spento le candeline, originario del Senegal, si lascia ammirare, come se fosse nuovamente su piazza, in cerca di una nova anima gemella.

Le foto in coppia con Serena Rutelli non ci sono più. Si sono ufficialmente detti addio, dopo quasi due anni insieme, a febbraio scorso. Il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, l’ex gieffina 30enne, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ha annunciato la rottura con Alessandro in un post. Eppure solo pochi mesi prima i due parlavano di convivenza e figli.

Si sono conosciuti in un locale a Roma, entrambi adottati, sembrava fosse destinati a essere per sempre una coppia. Invece è finita. E ora Prince si fa guardare senza niente addosso. Tatuaggi e grinta da vendere in quarantena: i commenti sul social lo premiano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/5/2020.