Marco Cartasegna è ingrassato. Lo ha spiegato lui stesso, anche se non sa esattamente perché, forse sta vivendo una “seconda pubertà”. L’ex tronista ha pubblicato sul social una serie di immagini che lo ritraggono in costume sulla spiaggia, insieme a sua mamma. A 30 anni però, dopo un lungo periodo in cui ha avuto un fisico tonico e asciutto, il suo corpo è cambiato. “Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà?, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce”, ha spiegato.

L’ex fidanzato di Soleil Sorge ha anche raccontato che negli ultimi tempi qualcuno gli ha detto che sta “invecchiando male”, lui invece si piace di più in questa versione curvy. “Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Puo? darsi. Pero? sinceramente, io mi piaccio di piu?”, ha spiegato.

“Mi sento piu? a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in piu?. Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di piu? le palle di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma cosi?, non credo potro? invecchiare troppo male”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/7/2020.