Il 31enne ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2017/2018

Nato a Verona, hair stylist, presto convolerà a nozze con Manuel Pirelli, ex Love Island prima del coming out

Un ex tronista di Uomini e Donne è stato assoldato per recitare sul set del film più atteso dell’anno, ora nelle sale cinematografiche: Il Diavolo veste Prada 2. Chi è? Alex Migliorini. Il 31enne ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2017/2018. Nato a Verona, hair stylist, presto convolerà a nozze con Manuel Pirelli, ex Love Island prima del coming out. Dell’emozione vissuta a Gay.it dice: “E’ stata un'esperienza incredibile, quasi surreale”.

Un ex tronista di Uomini e Donne sul set de Il Diavolo Veste Prada 2: ecco chi ha recitato nel film

Non riusciva a credere si essere dentro a un progetto tanto importante della pellicola con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Alex commenta: “E’ stata un’esperienza incredibile, quasi surreale. L’energia sul set è molto intensa ma allo stesso tempo estremamente professionale. Si percepisce subito di essere dentro qualcosa di importante, dove ogni dettaglio conta. Anche solo per poco tempo, è stato emozionante farne parte”.

Alex Migliorini, 31 anni, ha recitato una piccola parte nella pellicola. Lui ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2017/2018 Nato a Verona, hair stylist, presto convolerà a nozze con Manuel Pirelli, ex Love Island prima del coming out

Migliorini sta per aprire un salone tutto suo. Molto conosciuto nel mondo del beauty, ha trovato stabilità sentimentale accanto a Manuel Pirelli, pure lui volto tv. Classe 1997, ha partecipato nel 2021 a Love Island, desiderava trovare una fidanzata, poi, però è arrivato il suo coming out, nel 2023. L’incontro con Alex ha cambiato la sua vita, ad agosto 2024 gli ha fatto la proposta e l’ex tronista ha accettato pronunciando il sì più importante della sua vita.