Tre ex protagoniste di Uomini & Donne sul red carpet a Venezia in poche ore: ecco chi sono

A Venezia ormai siamo abituati a vedere volti noti non solo del cinema. Anche il mondo della tv e del web negli ultimi anni hanno dato il loro contributo in termini di presenze sul red carpet e durante l'edizione in corso ne è la conferma. Durante la 78esima mostra del Cinema al Lido sono sbarcate tre ex protagoniste di Uomini & Donne. Ecco chi sono...

Ludovica Valli, ex tronista ora influencer e mamma della piccola Anastasia. La sorella minore di Beatrice Valli, anche lei ex tronista, è arrivata a Venezia con un look decisamente vitaminico firmato Abseel. Per la sera largo agli spacchi e alle scollature orientaleggianti, sempre in un colore audace: il magenta. Insieme a lei sono arrivate in Laguna anche l'ex tronista italo-persiana Nilufar Addati e l'ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo. La Addati ha scelto un look comodo per l'arrivo con minigonna, camicia e ciabattina. La sera invece si è affidata allo stilista Rami Kadi. Festival tutto in bianco per la Mangiapelo che all'arrivo ha indossato un completo di Genny, mentre sul tappeto rosso un abito da sposa di Nicole Milano.

Seguitissime suoi social dai tempi della loro avventura televisiva, le ex protagoniste di Uomini & Donne ormai sono sempre più lanciate nel mondo del web...

Scritto da: La Redazione il 3/9/2021.