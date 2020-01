L’ex velina Irene Cioni ha partorito: è nata Vittoria

Irene Cioni ha partorito. L’ex velina di‘Strisica la Notizia’ ha dato alla luce il suo primo figlio, o meglio la sua prima figlia, visto che la cicogna ha consegnato una femminuccia. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul social, dove ha pubblicato uno scatto in cui appare la neonata, di cui si possono scorgere solo la boccuccia e il nasino. Accanto all’immagine di Vittoria, questo il nome della bimba, condivisa su Instagram nel tardo pomeriggio di martedì 14 gennaio, Irene ha scritto: “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare... Un’emozione che non si può descrivere... Benvenuta in questo mondo amore mio...”.

La 26enne originaria di Fucecchio, un piccolo centro non distante da Firenze, aveva annunciato di essere in dolce attesa la scorsa estate. Sempre sul social aveva condiviso una foto in costume dove appariva anche un pancino appena accennato, ma soprattutto in cui sorrideva con grande gioia. “Il mio sorriso dice tutto… felice di condividerlo anche con voi”, aveva scritto accanto all’immagine.

Irene è stata una delle veline più longeve del tg satirico di Canale5, visto che ha calcato il bancone dello studio di Cologno Monzese per ben cinque anni tra il 2013 e il 2017. La sua compagna di avventura è stata la mora Ludovica Frasca. Oggi la Cioni ha cambiato vita e fa l’insegnante di yoga.

Scritto da: la Redazione il 14/1/2020.