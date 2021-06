L'ex velina di Striscia Shaila Gatta ha rifatto il seno: 'Mai avrei pensato di cambiare il mio corpo ma...'

L’ex velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta, ex Amici, ha rifatto il seno. Non era soddisfatta del suo decoltè e ai fan in una serie di video sul social spiega il motivo per cui ha deciso di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva.

La mora di Aversa pubblica anche un post sul suo profilo Instagram in cui condivide alcune foto che la immortalano mentre è in un ospedale durante i preparativi del suo pre-operatorio il 15 giugno. Poi, a causa di alcuni commenti che criticano la sua scelta, decide di cancellarlo.

“Ebbene sì, l’ho fatto. Mai avrei pensato di operare il mio corpo e invece, dopo un percorso di allenamento intenso ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più grande, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio… semplicemente desideravo avere una forma”, scrive.

E aggiunge: “In un secondo mi sono svegliata e, puff, ho le tette!”. Shaila è felicissima e ringrazia il medico che l’ha operata, Luigi Fantozzi, invitando le persone a scegliere dei professionisti seri quando si tratta di operazioni chirurgiche.

Nei video motiva ancora di più il motivo che l’ha spinta a rifarsi il seno. “Con l'ultimo sondaggio in cui vi chiedevo se aveste cambiato o meno una parte del vostro corpo ho compreso ancor di più quanto i nostri ‘difetti’, pur rendendoci unici e speciali, possano alle volte risultare un problema. E' quello che è successo anche a me. Volevo guardarmi allo specchio e sentirmi più a mio agio…Quello che fate con il vostro corpo è solo ed esclusivamente affar vostro. Ricordatevi però che consapevolezza delle proprie scelte e professionalità delle persone a cui ci si affida sono fattori IMPRESCINDIBILI!”, chiarisce.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2021.