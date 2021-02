Ezio Greggio, la fidanzata più giovane non gli pesa: 'Non guardo mai l’anagrafe di una compagna'

Ezio Greggio sta benissimo con Romina Pierdomenico, la differenza d’età con la fidanzata più giovane di lui di ben 38 anni non gli pesa affatto. E’ in completa sintonia con la bella 28enne. Il comico 66enne, storico conduttore di Striscia la Notizia con Enzo Iacchetti, che il prossimo 7 aprile spegnerà nuovamente le candeline, al Corriere della Sera sottolinea: “Non guardo mai l’anagrafe di una compagna”.

Greggio è legato a Romina da circa due anni: i due sono praticamente inseparabili. Quando, ironicamente, gli si domanda chi sceglierebbe tra la Vecchia Signora, ossia la Juventus, la sua squadra del cuore, e una giovane fidanzata, risponde: “La Vecchia Signora è giovanissima… però scelgo tutte e due. Non guardo mai l’anagrafe di una compagna”. Poi subito dopo, aggiunge: “E poi si può avere una compagna più matura dell’età che ha”. La Pierdomenico l’ha conquistato totalmente.

Padre di due figli, uno addirittura più grande di due anni della sua fidanzata, Ezio è fiero dei suoi ragazzi, ormai uomini: “Giacomo ha 30 anni, si occupa di finanza a Londra e di energia alternativa; Gabriele ne ha 26 e ha scelto di fare l’attore. Ha studiato a New York e a Londra, ha recitato da poco un piccolo ruolo accanto a Sergio Castellitto”. Entrambi conoscono la Pierdomenico, che ormai vive stabilmente a Monte Carlo, dove risiede l’artista e dove hanno pure trascorso il lockdown ‘vicini, vicini’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2021.