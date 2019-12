Ezio Greggio: 'Romina Pierdomenico mi mantiene giovane. Lei cucina per me'

Ezio Greggio non ha dubbi: "Romina Pierdomenico mi mantiene giovane". Il comico 62enne è sempre più innamorato della fidanzata 27enne che cucina per lui e lo riempie di attenzioni. Il prossimo Natale lo festeggerà insieme alla modella, ai figli, parenti e amici a Monte Carlo, come la coppia confessa a Gente. Questo è il loro secondo Natale d’amore.

“Lei mi fa stare allegro e mi mantiene giovane: se va avanti così mi metterò il grembiule e mi accompagnerà a scuola”, sottolinea Greggio scherzando al settimanale. “E poi in cucina si vede che ha origini abruzzesi: dieta sana e ogni tanto mi fa parrozzo e arrosticini”, aggiunge.

“Ezio con la sua esperienza, la sensibilità e l’intuito ogni giorno mi aiuta a migliorare. Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi”, gli fa eco Romina. “Le doti che più amo in lui? La galanteria. Poi mi fa ridere, sempre, anche nei momenti più impensati, a volte mettendomi pure in imbarazzo”, confessa ancora.

Ezio Greggio sa perché è così preso da Romina Pierdomenico: “E’ giovane, con sani principi, allegra, capace di sorprendermi”. Il loro 2019 si chiude alla grande. “Spero che il 2020 prosegua su questa strada”, dice Ezio. La fidanzata la pensa come lui: “‘La sai l’ultima?’ è stato un successo, mi ha aperto nuove strade”.

Ezio Greggio tornerà con Romina Pierdomenico in tv in estate: “Un progetto insieme? Proprio la nuova edizione di ‘La sai l’ultima?’. Lo scorso anno, grazie alla mia nuova versione della trasmissione, la rete ha alzato di parecchi punti la media stagionale. E ovviamente vorrò Romina con me, che è stata un’autentica rivelazione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2019.