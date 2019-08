Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, 65 anni lui e 26 lei, sono sempre più felici e innamorati. La coppia ne è sicura: "Tra 10 anni staremo ancora insieme". Il comico e conduttore a Gente parla della fidanzata, che ha avuto accanto a “La sai l’ultima?”. La ritiene bravissima e super professionale: gli ricorda per la sua meticolosità nel prepararsi Lorella Cuccarini, con cui ha lavorato in passato.

La coppia, in vacanza a Ibiza, si rilassa. Per la prima volta Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, insieme da circa un anno, raccontano alcuni particolari della loro storia. “Io e Romina ci siamo conosciuti tre anni fa a Montecarlo. Tempo dopo, grazie alla chat di Instagram, iniziammo a scriverci: un classico. Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino”, dice Greggio. “Ho sempre creduto nel destino, ma non avrei mai pensato a un regalo così grande”, gli fa eco Romina.

Il segreto del loro legame? “Non uno, sono tanti. Adoro, per esempio, quando lei parla in abruzzese. Scherzi a parte, quando stai bene con una persona e c’è feeling è tutto più facile”, confessa il comico . La Pierdomenico aggiunge: “Sono felice con lui perché mi diverte e sono me stessa al cento per cento. Siamo legati dalla passione per lo sport, i viaggi, le nuove scoperte. Io adoro cucinare per lui. Il problema è quando lui cucina per me”.

Ezio Greggio crede molto nel futuro in tv della fidanzata, che ha come agente Lucio Presta. Il suo esordio a “La sai l’ultima?” è stato positivo: “E’ stata un’autentica macchina da guerra: si prepara meticolosamente e arriva sul set sicura come le grandi professioniste, senza mai perdere la sua spontaneità e il suo sorriso contagioso. Romina mi ricorda per questo Lorella Cuccarini con la quale ho lavorato quando debuttò in tv”.

Felici e appagati dal rapporto sentimentale, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico tra dieci anni si vedono ancora insieme. “Esattamente come siamo oggi. Io mi sento come vent’anni fa. Quindi se la matematica non è un’opinione fra dieci anni mi vedrò come se ne avessi quaranta”, sottolinea il conduttore. “Ora o tra dieci anni cambia poco. L’importante è che ci sia Ezio e che si continui a essere come siamo ora: allegri e felici”, chiosa Romina, che presto sarà anche testimonial di un grande brand, anche se non rivela quale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/8/2019.