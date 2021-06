Ezio Greggio e Romina Pierdomenico conquistano gli obiettivi sul tappeto rosso del 18° Montecarlo Film Festival. Il comico 67enne e la sua bellissima fidanzata 28enne sono fotografatissimi alla kermesse dedicata alla commedia, ideata e diretta proprio da Greggio. I due sfilano al Grimaldi Forum di Monaco sempre più complici e affiatati. Nonostante la grande differenza d’età, 38 anni, che li divide all’anagrafe, la relazione va a gonfie vele da quasi tre anni.

Romina è meravigliosa con il suo abito lungo mero, Ezio, storico conduttore di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, è elegantissimo con il suo smoking classico. Accanto alla sua giovane dolce metà è felice: è lei la donna della sua vita.

“Non guardo mai l’anagrafe di una compagna”, ha detto Greggio a febbraio scorso in un’intervista al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “E poi si può avere una compagna più matura dell’età che ha”. Lui ha trovato queste caratteristiche nella Pierdomenico.

E’ accanto a Romina che ha vissuto il lockdown lo scorso anno e deve dirle grazie per aver conservato una linea invidiabile pur stando rinchiuso in casa a Monte Carlo.

Ezio Greggio, padre di Giacomo, 30 anni, e Gabriele 26, non ha problemi da avere una fidanzata più giovane addirittura del figlio. E Romina è al settimo cielo. “Sono felice con lui perché mi diverte e sono me stessa al cento per cento. Siamo legati dalla passione per lo sport, i viaggi, le nuove scoperte. Io adoro cucinare per lui. Il problema è quando lui cucina per me”, ha svelato in passato a Gente la showgirl, seconda classificata a Miss Italia nel 2012, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e accanto a Greggio nell'ultima edizione di La sai l’ultima?.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2021.