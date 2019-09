Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, amore sempre al massimo: insieme alla premiere a Milano

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico continuano a vivere il loro amore al massimo. Il conduttore di Striscia la Notizia e la baby fidanzata sono mondani alla premiere di “Rambo - Last blood" al nuovo multiplex Centro Sarca a Milano. Il comico 65enne davanti ai fotografi tiene stretta a sé la sua bella, sensuale con indosso il minidress.

Gambe in bella mostra e un sorriso raggiante, Romina Pierdomenico sembra non essere assolutamente preoccupata per i 39 anni che la separano da Ezio Greggio. Del resto è stato proprio lui a sottolineare, intervistato da Gente, come l’anagrafe per i due conti pochissimo. “La differenza d’età non è un problema - ha detto - Io ne ho 65 ma me ne sento 35, quindi siamo praticamente coetanei”.

Dopo l’estate alle Baleari ‘vicini, vicini’, ora, anche agli eventi che contano Ezio Greggio e Romina Pierdomenico non si staccano un istante. “Fra dieci anni ci troverete ancora qui”, hanno fatto sapere. L’artista è stato catturato dalla 26enne che conosce da tre anni ma con cui vive la storia d’amore solo da uno. Lei, al suo fianco pure in televisione a “La sai l’ultima?”, si è dimostrata brava e capace. Il suo non era un debutto sul piccolo schermo, però.

Romina, abbruzzese doc, ha partecipato a Miss Italia nel 2012, classificandosi seconda dopo Giusy Buscemi, a Temptation Island nel ruolo di tentatrice nel 2014 e a Uomini e Donne nel 2015, come corteggiatrice di Amedeo Barbato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2019.