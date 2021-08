Ezio Greggio, vacanze in famiglia con la compagna e i figli in Costa Azzurra: foto

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si sono goduti vacanze stellari nella splendida St. Tropez, in Costa Azzurra, tra spiagge, locali, un po’ di sana vita mondana e famiglia. Il comico e conduttore 67enne e la modella 28enne sono sempre innamoratissimi.

La differenza d’età all’anagrafe della coppia è irrilevante, Romina è amatissima anche dai due figli, Giacomo, 30 anni, manager a Londra, e Gabriele, 26 anni, attore e rapper, che il presentatore ha avuto dalla spagnola Isabel Begonchea: i due sono stati sposati quasi 20 anni. I ragazzi hanno trascorso molto tempo insieme alla coppia nella famosa cittadina nel sud-est della Francia.

Ezio e Romina sul social raccontano la loro estate insieme felici e contenti. I due ormai sono legati da circa tre anni. La Pierdomenico, bella e avvenente più che mai, ha occhi solo per il suo uomo che la rende felice e la fa sorridere ogni giorno.

“Sono felice con lui perché mi diverte e sono me stessa al cento per cento. Siamo legati dalla passione per lo sport, i viaggi, le nuove scoperte”, ha detto in passato Romina Pierdomenico a Gente. Seconda classificata a Miss Italia nel 2012, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, accanto a Greggio nell'ultima edizione tv di La sai l’ultima?, la ragazza non sgomita per arrivare. Accanto a Ezio ha trovato serenità e amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2021.